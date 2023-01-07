حياة كريمة سوهاج.. 200 مشروع بالمبادرة الرئيسية تغير الواقع بالمنشاة.. صور

سوهاج محمود مقبول

مدينة المنشاة واحد من المدن الجنوبية لمحافظة سوهاج التى استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خ عدد مشروعات 200 مشروع، تم البدء فيها جميعا بنسب تنفيذ متفاوتة وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية التى يحتاجها المواطنين.

جاءت المبادرة تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة لتغير الواقع بها من أجل مستقبل أفضل، حيث شملت المبادرة كافة مناحى الحياة تعليمية صحية بنية تحتية وكان فى مقدمة تلك المشروعات التى بدأت بالفعل هو مشروع الصرف الصحى المشروع الذى يساهم فى حماية المنازل القروية من شبح الانهيار بسبب تزايد منسوب المياه الجوفية بها.

1 – المبادرة تشمل " 31 مشروعا للصرف الصحى، ومحطة معالجة الكوامل قبلي.

2 - المبادرة تشمل 16 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومحطة مياه شرب جزيرة المنتصر.

3 - المبادرة تشمل 33 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

4 - المبادرة تشمل إنشاء وتطوير 27 وحدة صحية، منها 23 وحدة إنشاء جديد، و4 وحدات رفع كفاءة، بالإضافة إلى 2 مستشفى مركزى بالمنشاة، وأولاد حمزة، وإنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة وإنشاء وتطوير 6 نقاط إسعاف.

5 - المبادرة تشمل إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية.

6 - المبادرة تشمل إنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و5 مجمعات للخدمات الزراعية.

7 - المبادرة تشمل إنشاء وتطوير 9 مراكز للشباب، منها 8 إنشاء جديد، وتطوير مركز شباب.

8 - المبادرة تشمل إنشاء وتطوير 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل، وإنشاء وحدة اجتماعية، بالإضافة إلى مشروعات الرى، والغاز الطبيعى، وتطوير مكاتب البريد ".

9 - المبادرة تشمل إنشاء 5 عمارات سكنية بقرية " السقرية " بمجلس قروى الزوك الغربية.

10 - المبادرة تشمل 33 مشروعا للأبنية التعليمية منها 19 مدرسة إنشاء جديد، وصيانة ورفع كفاءة 14 مدرسة أخرى.

11 - المبادرة تشمل إنشاء 2 سوق حضرى، و2 وحدة إطفاء تشرف.

12 – تم الانتهاء من العديد من تلك المشروعات، واستمرار العمل فى باقى المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.



مجمع خدمات اولاد سلامة (1)



مجمع خدمات اولاد سلامة (2)



مجمع خدمات اولاد سلامة (3)



مجمع خدمات اولاد سلامة (4)



مجمع خدمات اولاد سلامة (5)



مجمع خدمات اولاد سلامة (6)



مجمع خدمات اولاد سلامة (7)



مجمع خدمات اولاد سلامة (8)



مجمع خدمات اولاد سلامة (9)



مجمع خدمات اولاد سلامة (10)



مجمع خدمات اولاد سلامة (11)



مجمع خدمات اولاد سلامة (12)



مجمع خدمات اولاد سلامة (13)



مجمع خدمات اولاد سلامة (14)



مجمع خدمات اولاد سلامة (15)



مجمع زراعي روافع العيساوية (1)



مجمع زراعي روافع العيساوية (2)



مجمع زراعي روافع العيساوية (3)



مجمع زراعي روافع العيساوية (4)



مجمع زراعي روافع العيساوية (5)



مجمع زراعي روافع العيساوية (6)



مجمع زراعي روافع العيساوية (7)



مجمع زراعي روافع العيساوية (8)



مجمع زراعي روافع العيساوية (9)



مركز شباب الزوك الغربية (1)



مركز شباب الزوك الغربية (2)



مركز شباب الزوك الغربية (3)



مركز شباب الزوك الغربية (4)



مركز شباب الزوك الغربية (5)



مركز شباب الزوك الغربية (6)



مركز شباب الزوك الغربية (7)



نقطة اسعاف اولاد سلامة (1)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (2)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (3)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (4)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (5)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (6)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (7)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (8)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (9)_1



نقطة اسعاف اولاد سلامة (10)_1



وحدة صحية الزوك الشرقية (1)_1



وحدة صحية الزوك الشرقية (2)_1









