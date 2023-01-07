تحرير 530 مخالفة عدم توريد الأرز للقطاع العام في دمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين بدمياط، عن استمرار تنفيذ حملات متابعة التزام المزارعين بتوريد الكميات المقررة من الأرز لمضارب القطاع العام، وذلك وفق تعليمات وزارة التموين بشأن توريد طن أرز شعير على كل فدان.

وتمكنت مديرية التموين فى دمياط من تحرير 530 مخالفة عدم توريد الأرز لعدد من المزارعين الممتنعين عن تنفيذ تلك القرارات، وذلك عقب التنسيق بين التموين ومديرية الزراعة للاطلاع على أسماء المخالفين وكذلك المساحات المنزرعة.

ومن جانبه شدد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية تتابع كافة المزارعين للاطلاع على التزامهم بتوريد كميات الأرز المقررة لصالح مضارب القطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة فى حق المخالفين خاصة عقب انتهاء المهلة المحددة من أجل إتمام عمليات التوريد، مشيرا إلى أنه تم مد فترة التوريد لمنتصف يناير الجارى.

واضاف وكيل تموين دمياط، أن المحافظة نجحت فى توريد كميات من الأرز بنسبة تجاوزت الـ 50%، مؤكدًا أن هناك جهودًا مستمرة لضبط مخالفات الامتناع عن التوريد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

وأوضح المهندس على الغزاوى، وكيل وزارة التموين بدمياط، إنه قد تم طرح كميات من الأرز خلال الأسبوع الماضى بلغت 25 طن، للبيع بسعر 14 جنيها، مؤكدا أن المحافظة تسعى إلى توفير السلع الأساسية امام الجمهور بأسعار مناسبة، فضلا عن ملاحقة محتكرى السلع.

وتشهد محافظة دمياط هذه الأثناء انطلاق عددا من منافذ "أهلا رمضان" والتى انطلقت مطلع يناير الحالى وسط مدينة دمياط، على أن يتم الاستعداد إلى افتتاح عظة منافذ أخرى بمراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع أمام المواطنين بأسعار مخفضة.