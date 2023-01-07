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تجديد حبس المتهم بقتل الطفل مالك باستخدام "فرد خرطوش" فى شبرا الخيمة

السبت، 07 يناير 2023 01:27 م
تجديد حبس المتهم بقتل الطفل مالك باستخدام "فرد خرطوش" فى شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، حبس المتهم بقتل الطفل "مالك"، صاحب الـ 10 أعوام بطلقة خرطوش، خلال حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا دائرة قسم أول 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول طفل مصابا بطلقة طائشة وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة طفل يدعى "مالك"، 10 سنوات، بطلق ناري في رأسه أدت لإصابته بنزيف في المخ، وبعد مرور 67 يوما، توفى متأثرا بإصابته وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشبرا الخيمة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم المتسبب في الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 45 يوما مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له وطالبت جهات التحقيق تحريات مباحث القسم حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

 


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