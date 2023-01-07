فريق جراحى ببنها الجامعى يستخرج "حبة لب" من القصبة الهوائية لطفل عمره عام و7 أشهر

وكشف بيان المستشفى، أنه تمكن فريق جراحي من استخراج حبة "لب سوبر" من القصبة الهوائية لطفل عمره سنة و7 أشهر، ابتلعها عن طريق الخطأ واستقرت بالقصبة الهوائية، وحضرت الأم لقسم جراحة القلب والصدر، حيث تم تحضير الطفل لإجراء العملية، وتم بحمد الله استخراج اللبة اليوم الجمعة.

ومن ناحيته قدم الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، الشكر للفريق الجراحي، حيث شارك في إجراء المنظار من أطباء القسم الدكتور محمد أحمد الجزار، والدكتور محمود عبد العظيم، والدكتورة سارة نبيل، ومن أطباء التخدير الدكتور محمد عبد الرازق، والدكتور محمد مشرف، ومن تمريض العمليات محمد عطية.

وفي سياق أخر وجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض خلال الاحتفالات لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقى أية بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات.



الفريق الجراحي بمستشفى بنها الجامعي