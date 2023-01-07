النقض تخفف حكم قاتل شاب فى المنصورة من المؤبد للسجن المشدد 15 سنة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة النقض بتخفيف الحكم الصادر ضد المتهم بقتل المجنى عليه "أحمد صالح" بسبب خلافات بينهما بالمنصورة، من السجن المؤبد الى السجن المشدد لمدة 15 سنة.

وقال عصام الطباخ دفاع المتهم إن موكله قضى 7 سنوات بالسجن، ودفع خلال مرافعته أمام محكمة النقض بعدم وجود سبق إصرار لدى المتهم، وبأن الواقعة تمت مصادفة دون ترتيب لها وكانت بدافع الغضب وثورة النفس.

وقال الطباخ إن سبق الإصرار حالة ذهنية لا تثبت بشهادة الشهود، وتدليلا على ذلك بأن الجاني لم يهتم بتجهيز أداة القتل ويستحيل أن يتصور أن يكون اللودر أداة قتل، ومن ثم انتفى العنصر النفسي، والعنصر الزمني بقيام قصد سبق الإصرار.

تعود تفاصيل الواقعة الى عام 2016 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، عندما اتهمت النيابة العامة عصام عبد العزيز ابراهيم في القضية رقم 2324 لسنة 2016 جنايات السنبلاوين والمقيدة برقم كلي 4058 لسنة 2016 جنايات كلي جنوب المنصورة ، لأنه في يوم 24 نوفمبر 2026 قتل المجني عليه أحمد صالح محمد عمدا مع سبق الاصرار بأن وطد النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منه لما يضمره من ضغينة له بسبب الخلاف الناشب بينهما.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم استقر عزمه على إزهاق روح المجنى عليه، وفي سبيل مبتغاه استقل معدة نقل ثقيلة (لودر) ، وقصد المجني عليه حتى اصطدم به وسقط ارضا فاستغل ذلك وهم برفع سكين اللودر فبادئه، وهوى به على جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الاصابات الثابتة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياته، وعليه قضت محكمة جنايات المنصورة بجلسة 18 فبراير 2019 بمعاقبة المتهم عصام عبد العزيز بالسجن المؤبد.