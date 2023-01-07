المؤبد لعامل في اتهامه بقتل ابنه وحرق المنزل فى منشأة ناصر

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عامل ب السجن المؤبد ، وذلك بتهمة قتل ابنه عمدا، بعد إشعال النيران في منزله بمنطقة منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السيد، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، وعبد الجواد محمد وأشرف محمد رزق، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وكشف امر الإحالة الصادر ضد المتهم قيامه بقتل نجله عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن أشعل النيران في منزله بسكب مادة الجازولين التي تساعد على الاشتعال، ما أسفر عن حدوث حريق ووفاة المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم سكب مادة تساعد على الاشتعال وهي الجازولين، في الطابق الثالث من العقار ملكه أثناء تواجد نجله بالداخل، وأوصله بمصدر حراري، قاصدا من ذلك قتل المجني عليه بسبب خلافات أسرية، فأمسكت النيران به، مما أسفر عن مصرعه قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى أحد العمارات السكنية في المنطقة ، على الفور تم إبلاغ رجال الحماية المدنية ، الذين توجهوا إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران، ونقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج ، الا أنه فارق الحياة قبل إسعافه.

وبتكثيف التحريات وورود تقرير المعمل الجنائي ، تم الكشف أن الحريق تم بفعل فاعل، وان والد المجنى عليه هو الجانى، فتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.