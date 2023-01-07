البابا تواضروس الثانى يلتقى المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية

كتب محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة، وأعضاء مجالس الكنائس وأبنائه المهنئين بعيد الميلاد المجيد ، وتحدث معهم مهنئًا بالعيد، وحرص على مصافحتهم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الفئات الأكثر فقرا حصلوا على الحقوق الأساسية التى تضمن لهم الحياة المعيشية اليومية، ومن علامات المواطنة أن نجد أن التنمية موجودة فى كافة أنحاء مصر، ولم يحدث فى أى عهد سابق أننا وجدنا مثل هذا النوع من التنمية على نطاق واسع من أرض مصر، فالتنمية فى العهود السابقة كانت تحدث فى مناطق معروفة ومحدودة على أرض مصر، ونثق أن هناك مزيد من العمل والإنجاز فى هذا الملف وهو ملف المواطنة.

وعلق على زيارة الرئيس لكاتدرائية ميلاد السيد المسيح لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى ، قائلا رغم إنه صار تقليدا سنويا إلا أنه يحمل فى كل مرة رسائل يوجهها الرئيس لكل المصريين وهى رسائل إيجابية وداعية إلى المزيد من التقارب والتمسك بثوابتنا كمصريين فظنى أن هذه الرسائل تصل إلى نفوس وعقول كل المصريين على مستوى الشعور العام للمسيحيين المصريين وحقيقة زيارته وتهنئته لنا تعطينا ثقة ويقينا بأن الدولة تعمل لصالح الجميع.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الجمعة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية ميلادالسيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التى أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة فى صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين فى المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3- سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجبأن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1- يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التى ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث فى سنواتٍ سابقة.

2- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

3- ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ فى تمام الساعةالسابعة مساء، وبالتالى من الضرورى عدم التأخر فى الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

5- سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.













