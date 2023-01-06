البابا تواضروس الثاني يوجه الشكر بالأسماء للمشاركين والمهنئين بعيد الميلاد

ماجد تمراز

قدم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لكل من حضر أو أناب عنه للحضور لكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال خلال فعاليات صلاة عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح: "تلقينا اتصالا هاتفيا رقيقا للمستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وأعرب على تهنئته بالعيد متمنيا التقدم والسلام لوطننا، واستقبلنا التهاني من عدد من كبار المسئولين في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووفد من المجلس".

وتابع: "استقبلنا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ووفد من المجلس، ويحضر معنا القداس المستشار الجليل بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما تلقينا التهنئة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية، واستقبلنا أيضا مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ووفدا من دار الإفتاء".

وقال: "استقبلنا من الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافي، وحسين شحاتة وزير القوى العاملة، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، كما حضر أيضا فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات من الوزارة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط وزير المالية".

وأضاف: "تلقينا برقيات تهنئة من الوزير سامح شكري وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وتلقينا اتصالات هاتفيا من الفريق أول صدقي صبحي مساعد وزير الجمهورية لشئون الدفاع واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة".

وقال: "وحضر إلى المقر البابوي الفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والذي حضر للتهنئة على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى : "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

ودعا الرئيس السيسى في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفًا:"كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان".