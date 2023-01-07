إقبال جماهيرى كبير على "سينما الشعب" خلال أيامها الأولى بالعريش.. صور

كتب احمد إبراهيم الشريف

إقبالا جماهيريا كبيراً، شهدته الأيام الأولى لافتتاح سينما الشعب بقصر ثقافة العريش، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وهي السينما التي عادت للحياة بعد توقف لأكثر من 12عاما.

وعبرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بانطلاق المشروع في مدينة العريش ، مؤكدة أن وزارة الثقافة تحرص على الوصول بأنشطتها وخدماتها لكافة ربوع مصر، مشيرة إلى أن الأنشطة الثقافية والإبداعية تتكامل لأهالي شمال سيناء، فبعد افتتاح قصر ثقافة العريش عقب توقفه منذ 2010، نعود اليوم بمشروع "سينما الشعب" وبأحدث العروض التي نحرص على تقديمها بأسعار رمزية، لتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، ودعت أبناء العريش وكافة مدن شمال سيناء بالتفاعل مع المشروع وحضور عروضه المميزة.

وأوضح الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن أرض سيناء الحبيبة تمتلك موقعين في المشروع الأول بقصر ثقافة شرم الشيخ في جنوب سيناء، والثاني في درة سيناء مدينة العريش، وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الأنشطة والمبادرات التي تقدمها الهيئة من اكتشاف ودعم المواهب والوصول بقوافل الوديان لكل سيناء.

من جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، والمدير التنفيذي للمشروع، إن سينما الشعب بالعريش انطلقت بعرض فيلم شلبي والذي شهد منذ افتتاح سينما الشعب في العريش، الأربعاء الماضي، اقبالا جماهيريا كبيرا.

ويأتي افتتاح سينما العريش ضمن المرحلة السادسة للمشروع، والتي انطلقت أيضا بالأقصر، وسوف تنطلق خلال أيام بـ روض الفرج.

ويعرض فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.