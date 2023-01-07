أسعار التذاكر من 20 إلى 40 جنيها.. اليوم تشغيل سينما العريش بقصر الثقافة

شمال سيناء - محمد حسين

قال محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، إنه سيتم افتتاح سينما قصر ثقافة العريش اليوم السبت الموافق 7/1/2023، والتشغيل صباحا ومساء، وأسعار تذاكر الحفلات المسائية بسينما العريش (40) جنيها، وأسعار تذاكر الحفلات الصباحية (20) جنيها ماعدا الإجازات الرسمية، صباحا ومساء( 40 ) جنيها.



وسبق وأعلنت ثقافة شمال سيناء تنفيذها أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات.



ونفذت مدير قصر ثقافة العريش ورشة تعليم الرسم، بألوان الباستيل والفلوماستر والخشب لرواد القصر بطريقة اكاديمية، كما عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل ورشة ابداع فنى للرواد. إدارها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط، بينما أقامت المكتبة العامة بالعريش بإدارة محمد الصياد محاضرة تثقيفية بعنوان "الضروريات تبيح المحظورات" القاها الشيخ عبدالسلام محمود، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أدارها عادل عروج مسئول النشاط، وفى بيت ثقافة المساعيد أقام أحمد صابر مدير البيت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لتنشيط الذاكرة وزيادة وعى الرواد بالمعلومات العامة.