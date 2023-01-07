أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة طفل بجوار رشاح "بلقس" في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة طفل عمره 6 أعوام، عثر على جثته بجوار رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن الواقعة ورائها عاطل وربة منزل، خطفا الطفل وتسببا في مقتله، بعد تناولهما المخدرات في القاهرة وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بمركز قليوب في محافظة القليوبية، بحبس عاطل وربة منزل من منطقة المطرية بالقاهرة، لقتلهما طفل 6 سنوات، خطفاه للتسول به في القاهرة، وخلال جلسة تناول المتهمين المخدرات، ضربا المجني عليه حتى الموت، وتخلصا من الجثة في محافظة القليوبية بجوار رشاح بقليوب، وكلفت بتحديد شخصية الطفل وهويته وأسرته، لتسليم الجثة والتصريح بدفنها، وطلب تقرير الطب الشرعي.

وكان قد تلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل على رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، اختطاف شخصين الأول يدعى "مصطفى. س"، 28 عاما، له معلومات جنائية، والثانية تدعى "سلمى"، 22 عاما، مقيمين المطرية، طفلا يبلغ من العمر 6 أعوام، واستخدامه في أعمال التسول، وتبين أنه في يوم الواقعة كان المتهمان يتعاطيان المواد المخدرة وتغيبوا عن الوعي وانهالا على الطفل بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وألقيا جثة الطفل بجوار رشاح بقرية بلقس دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.