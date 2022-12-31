اليوم السابع
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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بجوار رشاح في قليوب

السبت، 31 ديسمبر 2022 06:37 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بجوار رشاح في قليوب مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره من عامين إلى 3 أعوام ؤ عثر على جثته على رشاح قرية بلقس دائرة المركز، تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل على رشاح قرية بلقس، وتم إخطار مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده مدير مباحث المديرية وتم نقل الجثة للمستشفى.
 
وبالمعاينة والفحص، تبين عثور الأهالي على جثة طفل عمره من عامين إلى 3 أعوام، عثر على جثته على رشاح قرية بلقس دائرة المركز، تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتكثف الجهود لفحص هوية الطفل وبلاغات الغياب للأطفال وكذبك الأطفال المفقودين، ومراجعة كاميرات المراقبة المجاورة للمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 

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