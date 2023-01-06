وفاة طالبة بتمريض المنصورة بسبب مرض مناعى.. والجامعة تنعيها

الدقهلية - فريق المحافظات

أصدرت جامعة المنصورة ، بيانًا اليوم، نعت فيه الطالبة رحمة محمود إبراهيم الباز، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التمريض متأثرة بإصابتها بمرض مناعي وذلك قبل أيام من أدائها امتحانات الفصل الدراسي الأول وتوفير 5 جرعات من الدواء والذي يزيد تكلفتة عن 200 ألف جنيه.

وجاء بيان الجامعة : "ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة الطالبة رحمة محمود ابراهيم بكلية التمريض جامعة المنصورة والتي وافتها المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض، تغمدها الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها فسيح جناته وأنزل على أهلها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون".

كانت حالة من الحزن الشديد عاشها طالبات كلية التمريض جامعة المنصورة عقب الإعلان عن وفاة زميلتهم التي جري حجزها في مستشفى الباطنة التخصصي وتقديم العلاج لها إلا أنها توقيت متأثرة بمرضها.

وتعاطف الكثير مع حالة الطالبة رحمة في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن حاجتها إلي دواء غالي الثمن لعلاج مرض "الذئبة الحمراء" المناعي، وبدأ البعض في التبرع لعلاج رحمة، وظلت تعاني في مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة ومنذ يوم 28 ديسمبر 2022 حتى وفاتها المنية اليوم وسط حالة من الحزن الشديد بين الطلاب.

ونعت الطالبة كلية التمريض واتحاد طلاب الجامعة والكليات المختلفة، ودعوا لها بالرحمة ولأهلها بالصبر.

وأكد تقرير مستشفى الباطنة التخصصي، أن الطالبة رحمة كان تعاني من مرض الذئبة الحمراء المناعي النشطة المصاحب بتأثيرها على الكلى وقصور كلوي مزمن المصاحب بتشنجات ونشاط الذئبة المؤثر على الامعاء المؤدى إلى الترجيع المستمر ولا تستجيب الى العلاج التقليدي.

وفور علم طلاب جامعة المنصورة بمرض رحمة دشنوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "انقذوا رحمة" وذلك من أجل جمع المبالغ اللازمة لشراء العلاج اللازم لها لكنها توفيت متأثرة بمرضها.