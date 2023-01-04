رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات الإنجاز بالمشروعات بقطاعى التعليم والمستشفيات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة ، اليوم سلسلة اجتماعات لمتابعة المشروعات الإنشائية، وعمليات التطوير بقطاعى التعليم والمستشفيات، وذلك للوقوف على أهم المعوقات ومراجعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز.

بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، ومجدى فريد الأمين المساعد للشئون المالية، المهندس محمد عبد الشافى مدير الادارة الهندسية بالجامعة.

حيث بدأت سلسلة الاجتماعات بمتابعة مشروع مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة بحضور الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور نبيل بلاط المدير الهندسى للمشروع وممثلى الشركة المنفذة.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مركز الاختبارات الإلكترونية بقدرة استيعابية 1619 جهاز مقسمة على خمس قاعات تشمل التجهيزات التقنية طبقا للمواصفات القياسية وطبقا لمعدلات التنفيذ، وتم الاتفاق على أن يتم التشغيل التجريبى لعدد 1000 جهاز من القدرة الاستيعابية، خلال شهر مارس 2023 م على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر يونيو من نفس العام.

وتضمن الإجتماع الثانى عددا من المشروعات بقطاع المستشفيات والمراكز الطبية.

بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية

وتم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع المراكز الطبية الثلاثة (مركز جراحة المخ والأعصاب، مركز جراحة العظام، مركز النسا والتوليد)

بحضور الدكتور وائل زكريا مدير المراكز الطبية، الدكتور خالد الطوخى نائب مدير المراكز الطبية الثلاثة، أيمن زكى المدير المالى والإدارى، وممثلين عن المكتب العربى وشركة المقاولين العرب

حيث تم دراسة الموقف التنفيذى للمشروع والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ لافتتاح وتشغيل الأدوار الأول والثالث والخامس خلال شهر مارس 2023 م على أن تقوم شركة المقاولين العرب بإعداد جدول زمنى لإنهاء باقى الأعمال فى المراكز الطبية الثلاثة والتى تجدر الإشارة إلى بدء العمل بها عام 2001 م

وتضمن الإجتماع الثالث مناقشة مشروعات مستشفى الأطفال الجامعى بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى مدير المستشفى ، الدكتور ابراهيم بدران المشرف على المشروع وممثلين عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المسئول عن تنفيذ المشروع ، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من عملية تطوير العناية المركزة بشكل كامل قبل نهاية العام المالى الحالى.

وتضمن الاجتماع الرابع استعراض مشروعات مستشفى الطوارىء بحضور الدكتور أمير فكرى مدير المستشفى ، الدكتور صلاح البجلاتى استشارى المشروع

حيث تم مناقشة عدد 4 مشروعات بالمستشفى وهى مشروع إنشاء مبنى إدارى بالمستشفى ، مشروع إنشاء المبنى المشترك مع وزارة الصحة على مساحة 2400 متر مربع، مشروع تطوير وتحديث 6 غرف عمليات بالمستشفى حيث تم التأكيد على سرعة الإنتهاء من الأعمال خلال 30 يونيو 2023 م ، مشروع تطوير التكييف المركزى بالمستشفى وتم التأكيد على ضرورة إدخال نظام الإدارة الإلكترونية للمنظومة بما يضمن التشغيل والمتابعة بأمان والتأكيد على الإنتهاء من المنظومة فى إبريل 2023 م بحضور الدكتور جمال سلطان استشارى المشروع