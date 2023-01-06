ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3391 طن تشمل : 391 طن بصل و 3000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50767 طن تشمل : 7300 طن قمح و 13810 طن خردة و 11648 طن حديد و 280 طن مولاس و 3104 طن ابلاكاش و 1271 طن خشب زان و 2250 طن سكر و 971 طن عدس و 10000 طن فول صويا و 342 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 133 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 842 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 950 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 86266 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72456 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4340 شاحنة .