ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 19 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3391 طن تشمل : 391 طن بصل و 3000 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50767 طن تشمل : 7300 طن قمح و 13810 طن خردة و 11648 طن حديد و 280 طن مولاس و 3104 طن ابلاكاش و 1271 طن خشب زان و 2250 طن سكر و 971 طن عدس و 10000 طن فول صويا و 342 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 133 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 842 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 950 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 86266 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72456 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4340 شاحنة .
كما استقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط وفدا من الادارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة اشرف عبد العزيز محمد رئيس الادارة المركزية وحضور ثروت فهمى الدعدع مدير عام المناطق اللوجيستية ، حازم احمد موسى مدير عام الشئون الجمركية والايداعات ، حيث تابع خلال اللقاء سير الاجراءات الخاصة بالافراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بضرورة التنسيق الكامل بين هيئة ميناء دمياط ومصلحة الجمارك المصرية ممثلة فى الادارة المركزية لجمارك دمياط لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، وقد اشاد رئيس مجلس ادارة الهيئة بالتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين لتقديم كل ما يلزم لتيسير وتبسيط الاجراءات لسرعة انهاء دورة الافراج عن البضائع طبقا للتعليمات وتحقيقا لمصلحة عملاء ميناء دمياط.
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