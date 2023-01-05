ميناء دمياط يستقبل 2433 سفينة بضائع عامة من بينها 67 سفينة غاز مسال خلال 2022

دمياط معتز الشربينى

شهد ميناء دمياط طفرة في أعداد السفن وكميات البضائع المتداولة خلال عام 2022 ، حيث أظهرت بيانات أنشطة الميناء طفرة فى معدلات التشغيل وحركة السفن وتداول البضائع لعام 2022 بالمقارنة مع بيانات عام 2021.

واستقبل الميناء 2433 سفينة بضائع عامة منهم 67 سفينة غاز مسال، مقارنة بـ1811 سفينة منهم 43 سفينة غاز مسال عام 2021 بنسبة زيادة 34%، بينما استقبل 910 سفن حاويات مقارنة بـ 850 سفينة خلال عام 2021 بنسبة زيادة 7%، وبذلك يكون إجمالي عدد السفن التي استقبلها الميناء 3343 خلال عام 2022، مقارنة بـ 2661 عام 2021 بنسبة زيادة 26% .

أما بالنسبة لكميات البضائع فقد تداول الميناء خلال عام 2022 حوالي 27 مليون طن من البضائع العامة، بينما بلغ ما تم تداوله خلال عام 2021 حوالي 26.9 مليون طن بنسبة زيادة 0.4%، كما تداول الميناء حوالي 14 مليون طن بضائع محواة بالمقارنة مع 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة زيادة 5%، وبذلك يكون إجمالي كميات البضائع المتداولة عبر ميناء دمياط خلال عام 2022 حوالي 41 مليون طن بالمقارنة بـ 40.2 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة زيادة 2%.

وبالرجوع لأعداد الحاويات المتداولة بالميناء فبلغ خلال عام 2022 حوالي 1229525 حاوية مكافئة TEU ، بالمقارنة بـ 1082976 حاوية مكافئة TEU خلال عام 2021 بنسبة زيادة 14%.

وأشار اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش .. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، أن الطفرة التي حققها الميناء في حركة السفن و البضائع خلال عام 2022 جاءت نتاجا للخطة الطموحة لتطوير و تحديث الموانئ المصرية و التي تبناها الفريق كامل الوزير وزير النقل منذ توليه المسئولية، إلى جانب جهد أبنائه من العاملين بالمشاركة مع المجتمع الملاحى، حيث يشهد الميناء حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة ضمن خطة الوزارة لجعل الميناء مركزا محوريا لتجارة الترانزيت في شرق المتوسط.