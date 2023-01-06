محافظ مطروح يلتقى أهالى التجمع شرق ويستمع لمطالبهم

كتب - أحمد الزغبي

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، صلاة الجمعة بمسجد أبو بكر الصديق بتجمع البرمة شرق مدينة مرسى مطروح ، حيث تناولت خطبة الجمعة للشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف فضل التسامح وحب الغير وإصلاح ذات البين، ومتابعة توفير مزيد من الخدمات للمواطنين خاصة في أقصى القرى والتجمعات الصحراوية .

ورحب أهالى تجمع البرمه ، باللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذى استمع لعدد من مطالب أهالي التجمع مع تأكيد الحرص على تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين,

وتقدم الأهالي بطلب رصف الشارع المؤدى الى التجمع وصيانة عدد 50 بئر مياه ورفع كفاءة محول الكهرباء وزيادة اعمدة الكهرباء وصيانة أسلاك الكهرباء الهوائية، وتركيب عدد 30 كشاف وإنشاء خزان تجميع مياه للتجمع ،وكذلك رفع كفاءة مدرسة ابراهيم الخليل وإنشاء مركز شباب



وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إلى أن القرية مدرجة لمبادرة حياة كريمة ،موجها بعمل حصر الآبار الرومانية وآبار النشو لصيانتها والعمل على مزيد من تحسين الخدمات للمواطنين .

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كلا من النائب جمال الشورى والعمدة خير رئيس العمد والمشايخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وعلى صعيد آخر قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد يوسف مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربي ، بتسليم عدد 10 كراسي متحركة لعدد من أبناء المحافظة من ذوى الهمم والتى جرى توفيرها بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بمحافظة مطروح طبقا للضوابط الطبية المحددة تحت إشراف لجنة من القومسيون الطبي.

وأكد محافظ مطروح على توفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، موجها الشكر للدكتور محمد يوسف مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بمطروح تعاون الأمانة المثمر مع المحافظة فى عدد من المجالات منها إطلاق مبادرة توفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء من مصابي الألغام أو غيرهم للتخفيف عنهم المشقة الجسدية والنفسية ومساعدتهم على الحركة ،عن طريق التقدم بطلب إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والعرض على القومسيون الطبي وتحديد الاحتياج المطلوب للحالة .



محافظ مطروح يلتقي أهالى التجمع شرق (1)



محافظ مطروح يلتقي أهالى التجمع شرق (2)



محافظ مطروح يلتقي أهالى التجمع شرق (3)