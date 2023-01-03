حملات لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية وضبط أدوية مجهولة المصدر بمطروح

كتب -أحمد الزغبي

شنت مديرية التموين بمحافظة مطروح حملة تموينية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، عن طريق مفتشي إدارتي الرقابة التموينية وذلك على الأنشطة التموينية بالمركز، وكذلك المرور على المحلات التجارية لمتابعة ما يتم عرضه وبيعه للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تكثيف الرقابة على الأسواق، لمتابعة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها ومنع أي تجاوزات أو احتكار السلع خاصة الأساسية، والحفاظ دائما على وجود مخزون استراتيجي من السلع والمواد التموينية والبترولية .

ومن جانبها، صرحت هند محمود، مساعد مدير مديرية التموين بمطروح أنه تم الدفع بحملة تموينية بمدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مباحث التموين، وتم ضبط 23 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر و غير مصحوبة بمستندات، وذلك قبل تهريبها والتربح منها، بالإضافة إلى ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة .

وأضافت مساعد مدير تموين مطروح، أن المديرية وجهت حملة تموينية بمدينة الحمام تمكنت من ضبط وتحرير 6 مخالفات، منها بيع سلع تموينية بأزيد من السعر المقرر ومخالفتين توقف عن الإنتاج لمخبز بلدي، ومخالفتين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و7 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وكذلك ضبط مخالفة عدم توافر مواد بترولية بمحطة خدمة وتموين سيارات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من الأدوية البشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



حملة تموينية لضبط الأسعار بمطروح



حملة تموينية لضبط الأسعار بمطروح