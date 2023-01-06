محافظ كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقيـة تهنئـة الى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد واحتفالات الاخوة المسيحين بعيد الميلاد جاء نصها " يسعدني ويشرفني ان أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة كفر الشيخ بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل ان يعيد تلك المناسبة على قداستكم والأخوة المسيحيين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، وان يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والسلام والاستقرار والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ".

كما بعث محافظ كفر الشيخ، برقيات تهنئة مماثلة لكلً من القس أندريا زكى، رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، والحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، مهنئاً الأخوة الاقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعياً المولى عز وجل ان يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وان يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.