محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المشروعات الخدمية ..صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية التي تشهدها مدينة كفر الشيخ، من إنشاء محاور جديدة وربط شرق بغرب العاصمة، والطريق الدائري الشرقي والغربي، واستكمال رصف الطرق، والأعمال الجارية لتمهيد ورصف طريق صلاح سلامة المحازي لشريط القطار والمتجه من تقسيم المحافظة، لرافد الطريق الدولى.

كما تفقد الأعمال الجارية في إنشاء كوبري المرور، وتحويل شارع الصوالحة امتداد عبد الهادي راضي والمتجه لمراكز المحلة وبيلا والحامول اتجاه واحد، وتحويل طريق أبو الطيب المطل على البحر ناحية القنطرة البيضاء للقادمين من تلك المراكز، للمتجه لداخل مدينة كفر الشيخ، للقضاء على التكدس والزحام.

وتفقد الأعمال الجارية في إنشاء 4 ميادين، غرب وشرق العاصمة، إضافة لأعمال رصف الطرق بعدد من الاحياء، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري سخا العلوي، إضافة للطريق الدائري الشرقي، والانتهاء من اعمال التوسعة غرب المدينة امتداد شارع صبري القاضي، ماراً بسوق الجملة والتجمع السكني الجديد، لطريق محل موسى وسخا، والطريق الجديد الذي يصل بين سخا ماراً بمسار العائلة والمجمع السكني الجديد خلف جامعة كفر الشيخ، لرافد الطريق الدولي" كفر الشيخ- طنطا" ، وطريق أبو عمر، للربط بينه وبين رافد الطريق الدولي " المحلة كفر الشيخ.

وعلى جانب اخر وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.