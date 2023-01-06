محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات احتفال شرم الشيخ لاختيار جامع الصحابة ثانى أفضل مسجد

جنوب سيناء -ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سينا ء، مساء اليوم، ساحة مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، في إطار الاستعداد لاقامة احتفالية دعوية كبرى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، بمناسبة اختيار مسجد الصحابة بشرم الشيخ، أفضل مسجد لعام 2022 بعد مسجد الإمام الحسين "رضي الله" عنه، والمقرر إقامتها في الفترة من 2 إلي 3 فبراير من العام الجاري.

رافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مجلس مدينة شرم

الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ عددا من الكافيهات، والمطاعم، بمنطقة مصر القديم بالسوق القديم في إطار أعمال التطوير الشامل.

وحرص الزائرين من جنسيات مختلفة الذين تصادفهم زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية مع محافظ جنوب سيناء، وهنأوا المحافظ بنجاح مؤتمر المناخ، مشيدين بأعمال التطوير والنظافة في شرم الشيخ.