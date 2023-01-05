محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب لجهوده المتميزة

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اللواء ايهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء حيث تم افتتاح محطتي رفع خط مياه الشرب بقرية الجبيل والوادي بطور سيناء، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وتناول اللقاء المشروعات الجاهزة للافتتاح في عدد من مدن المحافظة خلال العيد القومي للمحافظة مارس 2023، في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

كما قام رئيس الهيئة بزيارة اليوم بمدينة شرم الشيخ تفقد عدداً من المشروعات بمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاحها، منها مشروع رافع وخزانات المياه الاستراتيجية شامل عبارة عن خط مياه بطول 17 كيلو متر تنفيذ شركة المقاولون العرب بتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه.

كما تفقد أيضا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي ( برك الاكسده) بمنطقه السفاري الجاري تنفيذها ووجه بسرعة اعمال التنفيذ لنهو المشروع ودخوله الخدمة والاستفادة منه.

وقام المحافظ خلال اللقاء بإهداء درع المحافظة لرئيس الهيئة تقديرا لجهوده في محافظة جنوب سيناء، كما أهدى مهندس حماده ناصر رئيس جهاز جنوب سيناء بالهيئة شهادة تقدير لجهوده المتميزة في مجال عمله.

حضر اللقاء المهندسة حنان عمر رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء.