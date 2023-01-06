محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

القليوبية إبراهيم سالم

بعث عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببرقيات تهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، والمطران مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وكفر شكر، والقس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ القليوبية فى برقيته: "يطيب لي أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لنيافتكم عن اعتزازي واعتزاز محافظة القليوبية بمواقفكم العظيمة".

كما أكد الهجان، على وحدة أبناء المحافظة كنسيج وطني واحد متمنيا لمحافظة القليوبية ولمصرنا الحبيبة دوام الخير والنماء والرخاء فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن ناحيته بعث الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ببرقيات تهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا نوفير مطران شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف ميت غمر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس جامعة بنها في برقيته: "يطيب لي أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لنيافتكم عن اعتزازي واعتزاز جامعة بنها بمواقفكم العظيمة ومشاركتكم الجامعة كل مناسباتها، ودعمكم المستمر للجامعة مؤكدين ولاءكم المطلق لمصر وشعبها العظيم".

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة قد راعت في جداول امتحانات الطلاب تفريغ أيام السادس والسابع، والثامن عشر والتاسع عشر من يناير من جميع أعمال الامتحانات لمشاركة أبنائنا الطلاب المسيحيين فرحتهم بالأعياد.

كما أكد رئيس الجامعة، على وحدة أبناء الجامعة وجميع منسوبيها والمحافظة كنسيج وطني واحد متمنيا لجامعة بنها ولمصرنا الحبيبة دوام الخير والنماء والرخاء فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.