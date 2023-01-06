محافظة بنى سويف: عطل مفاجئ بمعدية ركاب بالنيل تم إصلاحه ولا توجد أية خسائر

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستجدات الوضع فيما يتعلق بتوقف معديه ركاب وسيارات بنهر النيل على متنها عدد من الركاب وعدد من السيارات فئة " نقل وربع نقل وملاكى" فضلا عن دراجات بخارية ، وذلك بالقرب من المرسى الشرقى لقرية غياضة الشرقية ، التابعة لمركز ببا ،حيث قد قامت المسطحات المائية بالتعاون مع الوحدة المحلية فى تسيير " لانش " الى المعدية لنقل الركاب الى مرسى النيل من الناحية الغربية امام قرية كفر ناصر.

وأفاد مدحت صلاح ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، فى بيان صادر عن محافظة بنى سويف، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تابع معه مستجدات الوضع بخصوص عطل المعدية ، مشيرا " رئيس المدينة " أنه لم يحدث خسائر في الأرواح او اصابات بين ركاب المعدية أو إعاقة للمجرى الملاحي ، واضاف " صلاح " انه فور تلقى بلاغ من اهالى قريتى كفر ناصر وغياضة الشرقية الواقعتين على ضفاف النيل من الناحية الشرقية والغربية بحدوث عطل مفاجىء فى " معدية " كفر ناصر التى تقل الركاب من الناحتين الشرقية والغربية على نهر النيل ، حيث تم ابلاغ المسطحات المائية التى توجهت بسرعة الى موقع الحادث وتم تسيير لانش لنقل وانقاذ الركاب من وسط نهر النيل .

وأوضح صلاح أن سبب توقف المعدية بسبب عطل بسيط من جراء العمل الطبيعى ويتم نقل المواطنين بواسطة لانش الأهالى وبمتابعة مستمرة من معالى الوزير محافظ بنى سويف تم اصلاح العوامه وجارى اتخاذ اللازم لإعادة التشغيل ولا توجد أى خسائر علما بانه حاليا لا يوجد أى مواطنين اوسيارات بالبر الشرقى أو الغربى