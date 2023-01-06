شحوط معدية ركاب وسيارات بنهر النيل فى بنى سويف دون خسائر

بنى سويف هانى فتحى

شحطت معدية ركاب وسيارات بنهر النيل على متنها عدد من الركاب والسيارات والدراجات البخارية، بالقرب من المرسى الشرقى لقرية غياضة الشرقية، التابعة لمركز ببا فى منتصف نهر النيل .

ونجحت المسطحات المائية فى تسيير "لانش " إلى المعدية لنقل الركاب الى مرسى النيل من الناحية الغربية امام قرية كفر ناصر، كما تم سحب المعدية إلى الشاطئ الغربي بما عليها من سيارات دون حدوث ثمة خسائر أو تلفيات، فيما تم التحفظ على المعدية، لإعادة فحصها فنيا .

من جانبه قال مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، أنه لم يحدث خسائر في الأرواح أو إصابات بين ركاب المعدية أو إعاقة للمجرى الملاحي، مشيرا إلى أنه فور تلقى بلاغ من اهالى قريتى كفر ناصر وغياضة الشرقية الواقعتين على ضفاف النيل من الناحية الشرقية والغربية بحدوث عطل مفاجىء فى " معدية " كفر ناصر التى تقل الركاب من الناحتين الشرقية والغربية على نهر النيل، تم ابلاغ المسطحات المائية التى توجهت بسرعة الى موقع الحادث وتم تسيير لانش لنقل وانقاذ الركاب من وسط نهر النيل .