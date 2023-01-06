مباحث بلبيس تكثف جهودها لضبط المتهم بقتل شاب فى قرية السلام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " حسين ح ع ح " 31 عاما جزار مقيم قرية العدلية نطاق مركز شرطة بلبيس جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية، قيام " ع ز" مقيم سعدون بلبيس، بارتكاب الواقعة، والتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض بمنطقة البر الشرقى نطاق قرية السلام دائرة مركز بلبيس لخلافات بينهما ، ولاذ بالفرار، ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، جهودهم لضبط المتهم تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وفى سياق متصل يكثف ضباط قسم شرطة بلبيس جهودهم، لضبط المتهم بقتل مسن داخل منزله بنطاق مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بدافع السرقة، وجارى تحديد هوية المتهم للعمل على ضبطه.