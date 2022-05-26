اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 02:38 م
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القبض على عامل قتل زميله بسبب الخلاف على ألف جنيه فى منطقة الوراق

الخميس، 26 مايو 2022 02:20 م
القبض على عامل قتل زميله بسبب الخلاف على ألف جنيه فى منطقة الوراق رجال الأمن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عامل بعدما طعن زميله بسلاح فى مشاجرة بينهما بمنطقة الوراق بسبب الخلاف على مبلغ ألف جنيه مقابل تأجير "عربة كارو" من الجاني، وتحرر محضر بالواقعة

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بمقتل عامل خردة على يد زميله في مشاجرة بينهما بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص، أن المتهم قام بإشهار سلاح أبيض بحوزته وطعن المجنى عليه طعنة نافذة بالصدر حتى فارق الحياة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم.

 

وبمواجهته أقر بأن المجنى عليه أجر "عربة كارو"، مقابل ألف جنيه ورفض السداد فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بطعنه طعنة نافذة بالصدر، ونتج عنها وفاته في الحال، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.


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