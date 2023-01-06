اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كنائس الإسكندرية تصلي قداس عيد الميلاد المجيد وتستقبل المهنئين.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 10:07 م
كنائس الإسكندرية تصلي قداس عيد الميلاد المجيد وتستقبل المهنئين.. صور كنائس الإسكندرية وقداس عيد الميلاد
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، أجواء احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأقامت الكنائس مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد، واستقبلت المهنئين بالعيد من جميع أطياف الشعب .

وقد حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال الذي أقامته الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة، متمنياً أن تستمر أعياد مصر طوال العام، وكان في إستقبال سيادته نيافة الأنبا باڤلي مساعد قداسة البابا تواضروس وأسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، ونيافة الأنبا هرمينا الأسقف قطاع شرق بالإسكندرية، والسادة أعضاء المجلس الملي، وعدد من الآباء الكهنة

شارك في تقديم التهنئة، القيادات الأمنية، و الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة والوفد المرافق له، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية علي حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال وليس التهنئة فقط، وذلك تأكيدا على مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذى يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن تواجدنا في الكنيسة المرقسية التي لا تزال قائمة في نفس المكان الذي شيدت فيه كأول كنيسة في القطر تحمل إسم مؤسسها الذي كرَّسها بيده ثم بدمه ما بين سنة 67 م إلى سنة 68 م يذكرنا بالموقف الاجتماعي والإيماني والأخلاقى للكنائس أمام كل التحديات التى مرت بها بلادنا الحبيبة.

وأضاف أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات الدينية لا يكفيه يوم ولا حتى أعوام وذلك لأن هذه المناسبات تحرك في نفوس البشرية القيم والأخلاق والمبادئ التي وضعتها وأقرتها الأديان السماوية السمحة.

وقال المحافظ في كلمته تغمرنا مشاعر المحبة والتآلف حينما نتواجد في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وهذا الشعور بمثابة رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير فى كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذى نعيش فيه بل والإنسانية جميعها.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الميلاد المجيد، مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات، وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس على مستوى الأحياء، وكذلك أعمال مراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال، وذلك على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

 

الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية
الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية

 

الكتدرائية المرقسية
الكتدرائية المرقسية

 

الكنائس تستقبل التهنئة
الكنائس تستقبل التهنئة

 

المحاف يتقدم بالتهنئة
المحاف يتقدم بالتهنئة

 

الوكيل البابوى بالاسكندرية
الوكيل البابوى بالاسكندرية

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

صلوات القداس
صلوات القداس

 

قداس عيد الميلاد بكنائس الاسكندرية
قداس عيد الميلاد بكنائس الاسكندرية

 

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد

الاسكندرية

الروم الارثوذكس

عيد الغطاس

عيد الميلاد المجيد

الطوائف المسيحية



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