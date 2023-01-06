رئيس جامعة الإسكندرية يشارك المسيحيين فى احتفالات عيد الميلاد بالكنيسة المرقسية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، فى تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والمدنية بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، متمنياً للأخوة المسيحيين في عيد الميلاد المجيد كل السعادة والخير والهناء ، ولمصرنا الغالية بأن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والإزدهار والإستقرار.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية علي حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال وليس التهنئة فقط، وذلك تأكيدا على مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذى يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن تواجدنا في الكنيسة المرقسية التي لا تزال قائمة في نفس المكان الذي شيدت فيه كأول كنيسة في القطر تحمل إسم مؤسسها الذي كرَّسها بيده ثم بدمه ما بين سنة 67 م إلى سنة 68 م. يذكرنا بالموقف الاجتماعى والإيمانى والأخلاقى للكنائس أمام كل التحديات التى مرت بها بلادنا الحبيبة.

وأضاف أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات الدينية لا يكفيه يوم ولا حتى أعوام وذلك لأن هذه المناسبات تحرك في نفوس البشرية القيم والأخلاق والمبادئ التي وضعتها وأقرتها الأديان السماوية السمحة.

وقال المحافظ في كلمته تغمرنا مشاعر المحبة والتآلف حينما نتواجد في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وهذا الشعور بمثابة رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير فى كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذى نعيش فيه بل والإنسانية جميعها.