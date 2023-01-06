ضبط 2 طن أدوية بيطرية داخل مصنع بدون ترخيص وطن سكر مدعم قبل تهريبها بالمحلة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة ببندر المحلة ضمت اشرف شرف وطارق شعيب وخالد زكى من مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بالتنسيق مع المحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين اول المحلة وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة لتفقد الحالة التموينيه ومتابعة المحلات العامة والتاكد من التزامهم بالاعلان عن اسعار المنتجات الخاصة بهم وكذلك فحص شكاوى المواطنين الواردة للمديرية وتشديد الرقابة بالاسواق ببندر المحلة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1000 عبوة ادوية بيطرية تحمل علامات تجارية مملوكة للغير و 1000 لتر مجهزة للتعبئة من الادوية التى تستخدم للاغراض البيطرية وكذا 2000 عبوة فوارغ وكذا كمية كبيرة من الاستيكارات تستخدم بقصد الغش والتدليس بمصنع ادوية بيطرية بدون ترخيص بناحية اول المحلة

كما تم ضبط بقال تموينى قام بتجميع 1000 كجم سكر تموينى مدعم بقصد اعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح من وراء ذلك، وضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى كمية من السلع التموينيه بمبلغ 4000 جنيه.