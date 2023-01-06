ضبط 2 طن أدوية بيطرية داخل مصنع بدون ترخيص وطن سكر مدعم قبل تهريبها بالمحلة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة ببندر المحلة ضمت اشرف شرف وطارق شعيب وخالد زكى من مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بالتنسيق مع المحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين اول المحلة وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة لتفقد الحالة التموينيه ومتابعة المحلات العامة والتاكد من التزامهم بالاعلان عن اسعار المنتجات الخاصة بهم وكذلك فحص شكاوى المواطنين الواردة للمديرية وتشديد الرقابة بالاسواق ببندر المحلة.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1000 عبوة ادوية بيطرية تحمل علامات تجارية مملوكة للغير و 1000 لتر مجهزة للتعبئة من الادوية التى تستخدم للاغراض البيطرية وكذا 2000 عبوة فوارغ وكذا كمية كبيرة من الاستيكارات تستخدم بقصد الغش والتدليس بمصنع ادوية بيطرية بدون ترخيص بناحية اول المحلة
كما تم ضبط بقال تموينى قام بتجميع 1000 كجم سكر تموينى مدعم بقصد اعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح من وراء ذلك، وضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى كمية من السلع التموينيه بمبلغ 4000 جنيه.
وقامت الحملة بتحرير 17 محضر عدم اعلان عن الاسعار للمحلات العامة والتى تهدف لرفع الاسعار من وراء ذلك تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات المستحقة.
كما شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية َن ادارة الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الاسعار وعن مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياة كريمة بمكافحة غلو الاسعار تشكلت حملة مسائية من مديريه التموين والتجارة الداخلية بالغربية والمشكلة من مفتشي تموين ادارة الرقابة التموينية بالمديرية ضمت محمدالخولى ومحمدفضل ووليد بدر والسيد احمد الحواله لتفقد الحالة التموينية بقسم اول طنطا أسفرت جهود الحملة المرور عن ضبط ( 91 ) واحد وتسعون كرتونة زيت تموينى بداخل محل بقالة تموينى( جمعيتى) تجميع بغرض اعاده بيعها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك والاستيلاء على أموال الدعم قدرت قيمة المضبوطات بمبلغ ( 27254) سبعة وعشرون الفا ومائتين وأربعة وخمسون جنيها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
وقامت الحملة الحاله التموينيه باول ، ثان ، مركز طنطا وأثناء المرور تم ضبط عدد ( 25) خمسه وعشرون شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 %زنه 50 كجم تجميع بداخل مخزن بدائرة مركز طنطا بغرض اعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك والاستيلاء على أموال الدعم
كما تم ضبط محل بيع مواد غذائية جملة بقسم ثان طنطا والتحفظ على عدد( 1000) الف عبوة عصائر مياة غازية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء قبل بيعها فى الأسواق المحلية وتحرير عدد( 22) اثنان وعشرون محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحال بقاله بيع سلع غذائية بدائرة قسم اول طنطا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق
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