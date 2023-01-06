ضبط 17 طن أرز بغرض احتكارها وزيادة أسعارها بحملة تموينية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، على استمرار جهود التفتيش وضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

جاء ذلك خلال الحملة المفاجئة التي قادها محافظ القليوبية، للتفتيش على مخازن تجار الجملة لمجابهة احتكار السلع بغرض حجبها لزيادة سعرها علي المواطنين، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، وحماده وهدان نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، وجمال سرحان مدير إدارة التموين، ورضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، وممثل عن مديرية الطب البيطري.

وتم المرور علي عدد من مخازن تُجار الجملة بعزبه أبو حشيش بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها وقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، حيث تم ضبط 17 طن لسلعة الأرز، بمخازن تُدار بدون ترخيص ومجهولة المصدر، علي الفور أصدر تعليماته بالتحفظ علي الكمية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، مؤكداً على طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلي تحرير محضر لمتعهد توزيع الدقيق للمخابز تم ضبطه أثناء المرور علي طريق قرية ميت كنانة، وذلك لعدم انتظام سجل حركة الدقيق.

وصرح محافظ القليوبية، أنه تم ضبط 56 طن لسلعة الأرز، علي مدار حملاته التفتيشية المتتالية، مُشدداً علي تجار الجملة بضرورة الالتزام بتوزيع جميع السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين علي المولات وتُجار التجزئة وخاصة الأرز وبأسعاره المعلنة لعدم تعرضهم للغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الخمس ملايين جنيه، طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تم التنبيه بعدم زيادة الأسعار لعدم وقوعهم تحت المُسائلة القانونية.

فيما كلف "المحافظ"، مديرية التموين باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية بصفة يومية لضبط التُجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، علاوة علي المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسعار بالأسواق من خلال غرف العمليات.

وتجدر الإشارة إلي أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص الرقم 01119992624، لاستقبال شكاوى المواطنين عبر رسائل "واتس آب" فيما يخص زيادة في الأسعار أو نقص في السلع.