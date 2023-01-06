اليوم السابع
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سانا: القوات الأمريكية تسرق 60 شاحنة وصهريجا من القمح والنفط السورى

الجمعة، 06 يناير 2023 12:00 ص
سانا: القوات الأمريكية تسرق 60 شاحنة وصهريجا من القمح والنفط السورى الجيش الأمريكى
كتب محمد جمال

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوات الأمريكية واصلت سرقتها للقمح والنفط السوريين، حيث نهبت حمولة 60 شاحنة وصهريجا من تلك المادتين وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق.

وقالت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة إن "رتلا من 36 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق أخرجته قوات الاحتلال الأمريكي إلى قواعدها في شمال العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعى، أقصى الريف الشرقى للحسكة".

وأضافت المصادر: إن رتلا آخر من 24 شاحنة وصهريجا، ترافقه عربات عسكرية أمريكية تحمل نفطاً وقمحاً من منطقة الجزيرة السورية سرقتها القوات الأمريكية، وأخرجتها عبر معبر الوليد "غير الشرعى".


سوريا

القمح

النفط

أمريكا



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