رئيس جامعة الإسكندرية يُعين وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب

فى سياق آخر، احتفلت كلية الطب جامعة الإسكندرية، بتخريج الطلاب الوافدين من الدفعة الـ 80 من كلية الطب البشرى ويقام الاحتفال بمكتبة الإسكندرية.

وشارك فى الحفل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور على عبد المحسن وكيل كلية الطب والقائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأكد الدكتور أشرف الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد، أن جامعة الإسكندرية تولى اهتمام بالغا بالطلاب الوافدين الدراسين بالجامعة، وتتبني الجامعة استراتيجية تصبو إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب الوافدين ودمجهم في مختلف الأنشطة الطلابية.

وأضاف الغندور فى بيان أن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعة في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من البرامج والتخصصات التعليمية المتميزة فى كافة التخصصات العلمية والتي تقدمها الجامعة لطلابها الوافدين، وذلك بهدف تشجيعهم وجذبهم للدراسة بجامعة الإسكندرية وتخريج طلاب ذو تنافسية عالمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.