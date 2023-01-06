وبحثت/نجلاء بودن رمضان مع سفيرة كندا الجديدة لدي تونس لوران ديجير أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خاص التعليم العالي والبحوث والابتكار والصحة وصناعة مكونات الطائرات.

ورحبت رئيسة الحكومة -وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية الخميس، بالدبلوماسية الكندية معبّرة عن أمنياتها لها بالنجاح والتوفيق في أداء مهامها الجديدة في تونس.

من جانبها، أشارت السفيرة الكندية إلى نجاح تونس في تنظيم القمة الفرنكفونية التي انعقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بجزيرة جربة، كما عبرت عن استعداد بلادها لمواصلة برامج التعاون القائمة بين البلدين.