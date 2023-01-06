بيطرى الأقصر تضبط لحوما مذبوحة خارج المجزر وتبحث إنشاء 9 وحدات ضمن حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، حملة مكبرة نجحت فى ضبط 114 كيلو لحوم ذبح خارج المجزر، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود والرقابة على المحال التجارية على مستوى مراكز المحافظة.

وشارك بالحملة كل من الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، حيث خرجت الحملة بالإشتراك مع عبد الرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا وشرطة المرافق وشرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين وتمكنت اللجنة من ضبط 105 كيلو جرامات لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية.

كما شن أطباء التفتيش دكتور إبراهيم محمد رياض رئيس قسم المجازر والدكتورة سماح رضا قسم التفتيش بالاشتراك مع العقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 9 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا.

وفى سياق متصل عقد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر اجتماعا بمقر الإدارة البيطرية بمركز ومدينة إسنا بحضور دكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ودكتور اسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا وذلك لمتابعة سير اعمال جميع الأقسام البيطرية والتأكيد على تطبيق التعليمات وفقًا لخطة عمل كل قسم، وخصوصًا قسم الصحة العامة والوقاية والتأمين على الماشية والرعاية والعلاج والمجازر والتفتيش، وكذلك تناول الاجتماع الاستعدادات لفتح عدد 9 وحدات بيطرية جديدة تابعة للمبادرة الرئاسية لمشروعات حياة كريمة سوف يتم افتتاحها خلال هذا العام، وتم وضع آليات وقواعد يتم الالتزام بها فى الفترة القادمة.