الطب البيطرى بالأقصر يفحص الماشية ويحصنها ضد الحمى القلاعية بسوق الحبيل

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تواصل لجان الطب البيطري من إدارة الأقصر البيطرية أعمالها فى المرور على سوق المواشي بقرية الحبيل، لمتابعة تحصين المواشي وتوعية أصحابها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، على استكمال تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية، برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجانب توعية المواطنين من مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بهذه الأمراض الوبائية من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

وشدد مدير بيطرى الأقصر، على أنه تستمر المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر لأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية، حيث تناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر كافة المواطنين من مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.