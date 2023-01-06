اليوم السابع
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الجمعة، 06 يناير 2023 01:43 ص
أكرم القصاص
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اليمن يدين التفجير الإرهابي فى إقليم هيران وسط الصومال

الجمعة، 06 يناير 2023 01:00 ص
اليمن يدين التفجير الإرهابي فى إقليم هيران وسط الصومال حركة الشباب الصومالية الإرهابية
أ ش أ

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أدان اليمن التفجير الإرهابي بسيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال؛ ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
 
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) الخميس، تضامن اليمن مع الحكومة والشعب الصومالي، ودعمه لكافة ما تتخذه الحكومة الصومالية من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية.
 
وجدد البيان موقف اليمن الثابت والرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب..مقدما التعازي لذوي وأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

حركة الشباب

اليمن

الصومال

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