المكسيك تعلن مقتل 29 شخصا خلال اعتقال نجل تاجر المخدرات "إل تشابو"

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الجمعة، مقتل 29 شخصا في العملية الأمنية التي أدت إلى اعتقال نجل زعيم عصابة المخدرات الشهير "إل تشابو"، وفق ما نشرت وسائل إعلام مكسيكية.

وفي وقت سابق، قالت حكومة ولاية سينالوا، إن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي كانت بين الشرطة وأفراد عصابة كارتل سينالوا خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، وهو تاجر مخدرات مطلوب للولايات المتحدة وأحد أبناء كارتل سينالوا السابق خواكين "إلـ تشابو" جوزمان ، في عملية أدت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وحواجز على الطرق في جميع أنحاء عاصمة الولاية الغربية.