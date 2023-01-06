اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تعلن مقتل 29 شخصا خلال اعتقال نجل تاجر المخدرات "إل تشابو"

الجمعة، 06 يناير 2023 04:26 م
المكسيك تعلن مقتل 29 شخصا خلال اعتقال نجل تاجر المخدرات "إل تشابو" الشرطه المكسيكيه - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الجمعة، مقتل 29 شخصا في العملية الأمنية التي أدت إلى اعتقال نجل زعيم عصابة المخدرات الشهير "إل تشابو"، وفق ما نشرت وسائل إعلام مكسيكية.

وفي وقت سابق، قالت حكومة ولاية سينالوا، إن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي كانت بين الشرطة وأفراد عصابة كارتل سينالوا خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، وهو تاجر مخدرات مطلوب للولايات المتحدة وأحد أبناء كارتل سينالوا السابق خواكين "إلـ تشابو" جوزمان ، في عملية أدت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وحواجز على الطرق في جميع أنحاء عاصمة الولاية الغربية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة، إلى أن اضرار كبيرة لحقت بمطار المدينة بسبب العنف، وقالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي.

وأشارت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية، إلى إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، مضيفة أن المطارات في كولياكان ومدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.

 

 


المكسيك

المخدرات

إل تشابو

جوزمان

الشرطه المكسيكيه



الموضوعات المتعلقة

مقتل 3 شرطيين وإغلاق مطارات مكسيكية لاعتقال نجل تاجر المخدرات آل تشابو.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 12:14 م

أخطر مجرم فى العالم.. إل تشابو أغنى أغنياء العالم وأكبر مهربى المخدرات

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:00 م

العالم هذا الصباح.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان.. أمريكا تعرض مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبناء "إل تشابو" إمبراطور المخدرات.. إثيوبيا تعتقل صحفى فى أسوشيتد برس بأديس آبابا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:00 ص

5 ملايين دولار.. مكافأة مقابل معلومات عن أبناء "إل تشابو" إمبراطور المخدرات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:14 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة