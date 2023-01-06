المستشار الألماني يؤكد أهمية التماسك في مواجهة "الهجوم الروسي على أوكرانيا"

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية التماسك والقوة في مواجهة "الهجوم الروسي على أوكرانيا"، واصفًا عام 2022 بالعام الصعب، متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا جيدًا.

وقال المستشار الألماني - في خطابه بمناسبة العام الجديد - إن عام 2023 يبدأ بسلسلة من الابتكارات التي ستفيد الكثير من الألمان، "ستحصل العائلات على المزيد من مخصصات الأطفال، وسيحصل الطلاب على منحة لمرة واحدة قدرها 200 يورو، وستستفيد مليونا أسرة من أكبر إصلاح لمزايا الإسكان، وسيتم توفير دخل للكثير من الباحثين.

وأضاف أن هناك أخبارًا سارة تتعلق بالطاقة، حيث لم تعد ألمانيا تتلقى النفط الروسي عبر خط الأنابيب، وهي خطوة مهمة أخرى على الطريق نحو إمدادات طاقة مقاومة للأزمات.