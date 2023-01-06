اليوم السابع
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إنقاذ شخص وجار البحث عن 2 آخرين محتجزين في إنهيار عقار بالإسكندرية

الجمعة، 06 يناير 2023 11:36 م
إنقاذ شخص وجار البحث عن 2 آخرين محتجزين في إنهيار عقار بالإسكندرية إنهيار عقار بالمنشية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهدت منطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، إنهيار عقار بزاوية القلعي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد بانهيار داخلي بعقار برقم 8 زاوية القلعي دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية إنهيار أجزاء بالعقار رقم 8 زواية القلعي دائرة قسم المنشية التابع لحي الجمرك ، وتم إنقاذ شخص وجاري إنقاذ شخصين آخرين  محتجزين داخل العقار من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وعلى صعيد آخر كانت منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، شهدت اليوم سقوط أجزاء من عقار دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتسببت فى تلف سيارتين تصادف وجودهما أسفل العقار .

البداية تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار فى شارع دارا تقاطع شارع سامية شكرى فى منطقة سيدى جابر، تم إبلاغ الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم وتم وضع حواجز حول العقار لمنع مرور المواطنين اسفل العقار حفاظا على الأرواح.

وقال شهود عيان أن العقار كان آيل للسقوط وصدر له قرار بالترميم ولم ينفذ بسبب سقوط الأمطار خلال الساعات الاخيرة ازدادت الشقوق في الخرسانة بالشرفات وسقطت أجزاء منها صباح اليوم وتم إبلاغ الشرطة والحى تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

 فى سياق آخر أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدور الذي تقوم به أجهزة المحافظة التنفيذية في مجال مجابهة الأزمات والكوارث، لافتًا أن المؤسسات القوية ينبغي أن تمتلك رؤية واضحة لمجابهة أي أزمة قد تتعرض لها، من خلال الإستجابة السريعة والتحرك الفوري وتحمل المسئولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات، الأمر الذي يساعد على تجاوزها وتقليل الخسائر الناجمة عنها.

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إنهيار عقار بالمنشية 

 

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إنهيار عقار بالمنشية 

 

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إنهيار عقار بالمنشية 

 


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