إصابة 15 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 15 مواطنا فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي ، شهد وقوع حادث ، إنقلاب سيارة ميكروباص ، عند مطلع الكيلو 55 ، بإتجاه أسيوط ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة ، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث ، وتبين إصابة 15 مواطن ، وتم نقل جميع المصابين ، الي قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة اليت تولت التحقيق .

وكان لقي مواطن مصرعه، وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم، وقع بين دراجتين بخاريتبن، بقرية سنرو، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر مخضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان طريق قرية سنرو /الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين دراجتين بخاريتين، امام إسعاف سنرو، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة الي مستشفي إبشواي المركزي، والمصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولتةالتحقيق.



وكان طريق القاهرة / أسيوط الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، و3 سيارات ملاكي، امان دخلة قرية قلمشاة، باتجاه أسيوط، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 11 مواطن، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان لقي مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بحالات إختناق، بسبب إشعالهم للنيران، داخل داخل منزلهم، بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



