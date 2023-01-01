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إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى في أطفيح

الأحد، 01 يناير 2023 10:48 ص
إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى في أطفيح حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى فى أطفيح وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوى فى أطفيح وعلى الفور، وأنتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين أنه فى أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على المركبة مما أسفر عن انقلابها.

 

حسب المعاينة المبدئية، تهشمت السيارة وأصيب 8 أشخاص من مستقليها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

 

جنب ونش تابع لإدارة المرور حطام الحادث -السيارة المنكوبة- نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات اللازمة.


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