أسقف البحر الأحمر يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأس الأنبا إيلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الأحمر، اليوم الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا شنودة بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة، بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، ومدير أمن البحر الأحمر وممثلي الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما حضر قداس عيد الميلاد المجيد بأكبر كنائس مدينة الغردقة المئات من الإخوة الأقباط، وسط إجراءات أمنية مشددة داحل وخارج الكنيسة، حيث شددت مديرية أمن البحر الأحمر من إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس وأديرة المحافظة تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمني كافي، وذلك بناء على توجيهات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، وتحت إشراف مدير مباحث المديرية.