وقال بلاشتشاك -بحسب وكالة الانباء البولندية الرسمية /باب/- إن "عام 2023 سيأتي بمعدات وعقود جديدة وتدريب مكثف لوحدات الجيش وإنشاء هياكل عسكرية جديدة في شرق البلاد".



وأضاف بلاشتشاك أن "بولندا ستبذل أيضا كل جهد ممكن لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية".



وردا على سؤال حول الجهود المبذولة لتحديث الجيش البولندي، قال الوزير إن المعدات العسكرية الجديدة، بما في ذلك دبابات أبرامز الأمريكية الصنع ودبابات K2 ومدافع هاوتزر K9 من كوريا الجنوبية، "سيتم نشرها بشكل رئيسي في شرق بولندا"، مضيفا: "نحن ننشر معدات عسكرية جديدة في شرق بولندا لأن جيشنا بحاجة إلى تعزيز".



وقال بلاشتشاك إن "بولندا من بين الأعضاء البارزين في الناتو عندما يتعلق الأمر بالإنفاق الدفاعي".



وأشار إلى أن: "روسيا تحاول إعادة بناء إمبراطوريتها. كان الهجوم المختلط على حدودنا مع بيلاروسيا مقدمة للهجوم على أوكرانيا. هذه الأعمال موجهة ضد العالم الحر".



وقال وزير الدفاع البولندي: "مهمتنا هي تعزيز الجيش البولندي قدر الإمكان، لأننا لا نستطيع السماح للعدو بأخذ شبر واحد من الأراضي البولندية".