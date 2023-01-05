بوتين: مستعد لمحادثات سلام مع أوكرانيا إذا أقرت بالواقع الجديد على الأرض

كتب محمد جمال

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم إنه مستعد لمحادثات سلام مع أوكرانيا إذا أقرت بالواقع الجديد فى الأراضى المنضمة لنا، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أعلن ياروسلاف يانوشفيتش، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الخميس أن الجيش الروسي، قصف خلال اليوم الماضي إقليم خيرسون 41 مرة ، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص .