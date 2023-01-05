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بوتين: مستعد لمحادثات سلام مع أوكرانيا إذا أقرت بالواقع الجديد على الأرض

الخميس، 05 يناير 2023 01:18 م
بوتين: مستعد لمحادثات سلام مع أوكرانيا إذا أقرت بالواقع الجديد على الأرض فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم إنه مستعد لمحادثات سلام مع أوكرانيا إذا أقرت بالواقع الجديد فى الأراضى المنضمة لنا، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أعلن ياروسلاف يانوشفيتش، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الخميس أن الجيش الروسي، قصف خلال اليوم الماضي إقليم خيرسون 41 مرة ، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص .

وقال يانوشفيتش -في منشور نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- قصف الروس "أراضي منطقة خيرسون 41 مرة. أطلقوا النار من المدفعية و قذائف الهاون والدبابات " .

وأضاف أن خيرسون تعرضت للقصف تسع مرات،واستُهدفت الأحياء السكنية، وسقطت القذائف الروسية على منازل خاصة ومجمعات سكنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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