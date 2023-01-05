وزارة التعليم تعلن مسابقة "أفكار مبتكرة لتطوير التعليم الفنى"

كتب: محمود طه

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم لمسابقة "أفكار مبتكرة لتطوير التعليم الفني"، وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 حيث تم الإشارة بها إلى ضرورة تطوير التعليم الفنى والتدريب فى الهدف الاستراتيجى الرابع لتنمية المعرفة والابتكار والبحث العلمى كركائز أساسية داعمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وحددت الاستراتيجية ثلاثة أهداف فرعية لتطوير التعليم، وهى الاستثمار فى بناء البشر وقدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته، ودعم البحث العلمى فى تحقيق التنمية المستدامة.

ويتاح التقدم لكل العاملين فى قطاع التعليم الفنى (معلمين، إداريين، موجهين، قيادات) وذلك عن طريق اقتراح أفكار مبتكرة وقابلة للتنفيذ لتطوير التعليم الفنى بنوعياته (صناعى، زراعى، تجارى، فندقى) على الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndG3BcuKFrUPUkD_EgsslqKVArxqxbTFRh9Pn1cWayx4q2g/viewform

فى موعد أقصاه 15 يناير 2023، وسيتم التواصل مع من تم قبول مقترحاتهم لمناقشة آليات تنفيذها.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعمل على تطبيق استراتيجية تطوير التعليم الفنى 2.0، والتى ترتكز على خمس محاور رئيسية وهى تحسين الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد فى مجالات التعليم الفنى (إتقان)، تبنى مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، تحسين مهارات المعلمين من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمى التعليم الفنى، مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

وأعلنت المديريات التعليمية طريقة احتساب درجات تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، فى إطار تنفيذ القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2022.

وأوضحت أنه بالنسبة للفصل الدراسى الأول والثانى:

- اللغة العربية 5 درجات اختبار شهر + درجتان ونصف سلوك ودرجتان ونصف للمواظبة إضافة إلى 40 درجة امتحان نصف العام لتصبح إجمالى الدرجة 50 للفصل الدراسى الأول، وتصل الدرجة النهائية للمادة 100 درجة بنهاية العام الدراسى.

- اللغة الانجليزية درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة لتصبح إجمالى الدرجات للترم الأول 20 درجة امتحان نصف العام، و40 درجة أخر العام.

- مادة الدراسات الاجتماعية درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة امتحان نصف العام بواقع 20 درجة فصل دراسى أول، و40 درجة بنهاية العام الدراسى الجارى.

- مادة الرياضيات 4 درجات اختبار شهر ودرجتان سلوك ودرجتان مواظبة و32 درجة امتحان نصف عام باجمالى 40 درجة فصل دراسى أول، كما تصل النهاية الكبرى للمادة 80 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

- مادة العلوم درجتان عملى ودرجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة مواظبة و14 درجة امتحان نصف العام باجمالى 20 درجة فصل دراسى أول و40 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم تحويل جميع الدرجات سواء كانت امتحانات شهر أو سلوك ومواظبة أو اختبار نصف أو أخر العام إلى هذه الدرجات كل فيما يخصه على أن تصل الدرجات إلى لجنة النظام والمراقبة الكنترول بنفس الدرجات الموضحة عالية وتسلم الشيتات أخر العام لشئون طلبة الإدارات التعليمية بنفس توزيع الدرجات السابقة.