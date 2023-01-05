هيئة قناة السويس تحصل على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022

كتب مدحت عادل

الفريق أسامة ربيع يتسلم جائزة التميز الحكومي العربي للمؤسسات

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات، اختارت الدورة الثانية لجوائز التميز الحكومي العربي"هيئة قناة السويس" كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022، ضمن الاحتفالية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بحضور السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكوكبة من المسئولين والوزراء وقناصل وسفراء ووزراء مجموعة من الدول العربية الصديقة والشقيقة.

تعتبر جائزة التميز الحكومى العربى الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وتضم الجائزة 15 جائزة موزعة على فئتين رئيسيتين تشمل الأفراد والمؤسسات، وتهدف الجوائز إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة المتميزة وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، التى تطبق معايير التميّز المؤسسي لتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته لاختيار هيئة قناة السويس للتكريم كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022 تقديرا لجهودها في إدارة العديد من التحديات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة ونجاحها في تحقيق أعلى معدلات سنوية على مدار تاريخ القناة خلال العام الماضي بعبور 23853 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح رئيس الهيئة أن تلك المؤشرات غير المسبوقة تأتي بالتوازي مع تحقيق نتائج مبشرة على صعيد نتائج أعمال المحاور المختلفة لاستراتيجية التطوير الطموحة بالهيئة 2023 والتي يتصدرها تطوير المجرى الملاحي، و تطوير وتحديث أسطولها البحري بالتوازي مع الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الفني للترسانات والشركات التابعة لها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن التحول الرقمي وميكنة كافة التعاملات والخدمات المقدمة.

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تخطو نحو المستقبل باستراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل من خلال تبني حزمة من المشروعات القومية العملاقة القائمة على مفهوم الاقتصاد الأزرق مثل تطوير موانئ اليخوت على ضفاف القناة وإنشاء أول ميناء يخوت أخضر في المنطقة، بالإضافة إلى جهود تطوير وتطهير البحيرات المصرية، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئي بالمنطقة.

بدأت الاحتفالية بكلمة من السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رحب خلالها بالحضور والمكرمين وأعرب عن تقديره واستمرار دعم جامعة الدول العربية للمساعي التي تدعو إليها جوائز التميز الحكومي العربي لتشجيع الابتكار والتميز والاحتفاء بالنماذج والتجارب الناجحة بما يساهم نحو تعميم تطبيق أفضل الممارسات الإدارية في وطننا العربي.

وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بتنوع فئات جائزة التميز الحكومي العربي واهتمامها بالدور الإداري للمرأة العربية وشمولها للتجارب الناجحة في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" بكل تفان في سبيل تحقيق المصلحة العليا.

عقب ذلك، رحب الوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز العربي الحكومي في كلمته بالحضور ونقل تحيات سمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات.

وأكد على الأهمية التي تمثلها هذه الفعالية السنوية في الاحتفاء بالمتميزين والتجارب الإدارية الرائدة في المجال الوطن العربي لإحياء وتجديد الإرث الحضاري والإداري عبر استخدام أدوات العصر الحديث بما يتناسب مع الحراك الإداري في العديد من القطاعات بالبلدان العربية الشقيقة.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة على تكريم الفائزين، حيث قدما درع أفضل هيئة ومؤسسة عربية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.