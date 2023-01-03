قناة السويس تعلن حصاد عام 2022.. وأعلى إيراد سنوى أبرز الأحداث

كتب: مدحت عادل

أعلنت هيئة قناة السويس عن أهم الأحداث التي مرت على الهيئة كحصاد لهذا لعام 2022، والتي كان على رأسها قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها 7 مليار دولار وأكبر حمولات صافية سنوية 1.32 مليار طن خلال العام المالي 2021/ 2022.

وشهدت معدلات عبور السفن بقناة السويس ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، حيث سجل إجمالي عدد السفن نحو 2131 سفينة في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 1847 سفينة في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 284 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت 15.4%.

وتضمنت القائمة نحو 21 حدث هم الأبرز في حصاد هيئة قناة السويس خلال هذا العام يعرضها "اليوم السابع" وفقا لما يلي:



قائمة الأحداث