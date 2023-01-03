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قناة السويس تعلن حصاد عام 2022.. وأعلى إيراد سنوى أبرز الأحداث

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:31 م
قناة السويس تعلن حصاد عام 2022.. وأعلى إيراد سنوى أبرز الأحداث قناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أعلنت هيئة قناة السويس عن أهم الأحداث التي مرت على الهيئة كحصاد لهذا لعام 2022، والتي كان على رأسها قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها 7 مليار دولار وأكبر حمولات صافية سنوية 1.32 مليار طن خلال العام المالي 2021/ 2022.

وشهدت معدلات عبور السفن بقناة السويس ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، حيث سجل إجمالي عدد السفن نحو 2131 سفينة في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 1847 سفينة في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 284 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت 15.4%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع اعداد السفن العابرة في قناة السويس بأنواعها المختلفة، ما بين عدد ناقلات البترول العابرة وبلغ عددها نحو 590 ناقلة في أكتوبر الماضي، مقابل 426 ناقلة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 164 ناقلة، إلى جانب السفن العابرة الأخرى وبلغ عددها 1541 سفينة في أكتوبر الماضي، مقابل 1421 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 120 سفينة.

وتضمنت القائمة نحو 21 حدث هم الأبرز في حصاد هيئة قناة السويس خلال هذا العام يعرضها "اليوم السابع" وفقا لما يلي:

 

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قناة السويس

حصاد قناة السويس

عائدات قناة السويس

اخبار الاقتصاد



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