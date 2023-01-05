هيئة قناة السويس تحصل على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022

الإسماعيلية- صبرى غانم

أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، الدورة الثانية لجوائز التميز الحكومى العربى حيث اختارت"هيئة قناة السويس" كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022، ضمن الاحتفالية التى نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بحضور السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكوكبة من المسئولين والوزراء وقناصل وسفراء ووزراء مجموعة من الدول العربية الصديقة والشقيقة.

تعتبر جائزة التميز الحكومى العربى الأولى من نوعها على مستوى العالم العربى والأكبر عربيًا فى مجال التطوير والتحسين والتميّز الإدارى، وتضم الجائزة 15 جائزة موزعة على فئتين رئيسيتين تشمل الأفراد والمؤسسات، وتهدف الجوائز إلى إحداث حراك عربى جديد فى مجال الإدارة المتميزة وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة فى المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، التى تطبق معايير التميّز المؤسسى لتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته لاختيار هيئة قناة السويس للتكريم كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022 تقديرا لجهودها فى إدارة العديد من التحديات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة ونجاحها فى تحقيق أعلى معدلات سنوية على مدار تاريخ القناة خلال العام الماضى بعبور 23853 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوى بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التى تم تسجيلها من قبل.

وأوضح رئيس الهيئة أن تلك المؤشرات غير المسبوقة تأتى بالتوازى مع تحقيق نتائج مبشرة على صعيد نتائج أعمال المحاور المختلفة لاستراتيجية التطوير الطموحة بالهيئة 2023 والتى يتصدرها تطوير المجرى الملاحى، وتطوير وتحديث أسطولها البحرى بالتوازى مع الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الفنى للترسانات والشركات التابعة لها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن التحول الرقمى وميكنة كافة التعاملات والخدمات المقدمة.

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تخطو نحو المستقبل باستراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل من خلال تبنى حزمة من المشروعات القومية العملاقة القائمة على مفهوم الاقتصاد الأزرق مثل تطوير موانئ اليخوت على ضفاف القناة وإنشاء أول ميناء يخوت أخضر فى المنطقة، بالإضافة إلى جهود تطوير وتطهير البحيرات المصرية، وفى مقدمتها المشروع القومى لتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهمورية لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئى بالمنطقة.

بدأت الاحتفالية بكلمة من السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رحب خلالها بالحضور والمكرمين وأعرب عن تقديره واستمرار دعم جامعة الدول العربية للمساعى التى تدعو إليها جوائز التميز الحكومى العربى لتشجيع الابتكار والتميز والاحتفاء بالنماذج والتجارب الناجحة بما يساهم نحو تعميم تطبيق أفضل الممارسات الإدارية فى وطننا العربي.

وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بتنوع فئات جائزة التميز الحكومى العربى واهتمامها بالدور الإدارى للمرأة العربية وشمولها للتجارب الناجحة فى إدارة الأزمات ومواجهة التحديات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" بكل تفان فى سبيل تحقيق المصلحة العليا.

عقب ذلك، رحب الوزير محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز العربى الحكومى فى كلمته بالحضور ونقل تحيات سمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات، وأكد على الأهمية التى تمثلها هذه الفعالية السنوية فى الاحتفاء بالمتميزين والتجارب الإدارية الرائدة فى المجال الوطن العربى لإحياء وتجديد الإرث الحضارى والإدارى عبر استخدام أدوات العصر الحديث بما يتناسب مع الحراك الإدارى فى العديد من القطاعات بالبلدان العربية الشقيقة.

وفى نهاية الاحتفالية، حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزير محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة على تكريم الفائزين، حيث قدما درع أفضل هيئة ومؤسسة عربية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.