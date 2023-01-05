أبو الغيط مخاطبا الفائزين بجوائز التميز العربى: أنتم قادة التغيير لمستقبل أفضل

بيشوى رمزى

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة حفل تسليم جائزة التمييز العربي التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ألقى كلمة أثني في مستهلها على الأهداف النبيلة لهذه الجائزة التي تسعى لخلق ثقافة جديدة في الإدارة العربية، وتسلط الضوء على التجارب الناجحة في المنطقة العربية، وتشجع الجودة والتميز بتكريمها للكفاءات العربية المجتهدة، كما أشاد بتنوع فئات الجائزة واهتمامها المقدر بدور المرأة العربية.

وأشار أبو الغيط في كلمته إلى أن جائزة "التميّز" تتيح فرصة ثمينة للتمعن في إنجازات الكوادر العربية وتقييمها، ثم التعبير عن التقدير العميق لعطائها الذي يحظى بتشجيعٍ من جامعة الدول العربية والدول الأعضاء.

ونقل رشدي عن الأمين العام إشارته إلى أن العالم العربي ثري بعدد من التجارب الإدارية الناجحة التي تستحق الاهتمام والنظر في تعميمها ونشرها في مناطق أخرى.

وفي ذات السياق، أثنى أبو الغيط على التجربة الإماراتية التي قدمت نموذجا مهما بفضل انتهاجها لسياسات تستهدف التفرد والتميز في كافة المجالات، وحرصها على تشجيع عدد من المبادرات العربية ومنها "جائزة التميز العربي"، معبراً عن شكره الجزيل وتقديره العميق للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعمه لهذه الجائزة وحرصه على إشراك كافة الأشقاء العرب فيها.

كما قدم أبو الغيط الشكر لمجلس أمناء الجائزة برئاسة معالي الدكتور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات والأمانة العامة للجائزة وفريق العمل على جهودهم لتنظيم الدورة الثانية منها.

وأفاد المتحدث بأن أبو الغيط هنأ الفائزين بجوائز هذه الدورة من مختلف الدول العربية منوهاً بأنهم القدوة لغيرهم وقادة التغيير ومصدر إلهام وأمل في مستقبل أفضل.